ABC acerta com Audálio e Alexandre Oliveira para série B Dois jogadores já tiveram passagem pelo alvinegro ano passado e chegam para reforçar o ABC na disputa da série B.

O ABC acertou a contratação de dois reforços para a disputa da série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, as contratações são velhos conhecidos da Frasqueira: o zagueiro Audálio, que participou da campanha do título estadual de 2008 e o volante Alexandre Oliveira, que disputou boa parte da Série B do ano passado como titular do meio campo alvinegro



Audálio chega ao ABC após boa participação no Campeonato Paulista onde atuou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Já Alexandre Oliveira, chega após curtas passagens pelo próprio Botafogo/SP, onde não foi aproveitado e pelo Santa Cruz/PE, seu último clube, onde era titular e ídolo.



Fonte: Site do ABC