Fazenda de Rosalba Ciarlini no Alto Oeste é roubada Senadora e marido dela, Carlos Augusto, evitam alardes quanto ao crime.

A fazenda Santo Antônio, pertencente à família do ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado (DEM)-senadora Rosalba Ciarlini (DEM), foi roubada. Só houve perda material.



O crime ocorreu possivelmente à madrugada de quarta-feira (11).



A propriedade fica entre os municípios de Severiano Melo e Itaú na região Oeste do Rio Grande do Norte. O casal usa a propriedade para reclusões e distanciamento de endereços mais conhecidos, que possuem em Tibau e Mossoró.



Conforme relato de fontes da própria família, o "rapa" foi geral no confortável casarão. Móveis, geladeira, televisão etc. foram suprimidos.



A recomendação foi que o caso fosse abafado.