Imposto de Renda: Cerca de 1% das declarações foram entregues no RN Até final da tarde de hoje (3), a Delegacia da Receita Federal no Rio Grande do Norte havia registrado a entrega de 2.419 declarações.

Do total de 227 mil declarações de Imposto de Renda (Pessoa Física) que a Receita Federal espera receber no Rio Grande do Norte, até o dia 30 de abril, 2.419 haviam sido entregues até o final da tarde de hoje (3).



De acordo com o delegado adjunto da Receita Federal no Estado, Paulo Guilherme de Alencar, o número é considerado "dentro do esperado" para os dois primeiros dias do prazo de envio.



A expectativa de Paulo Guilherme é que até 99% das declarações sejam enviadas pela Internet. Até a manhã desta terça-feira, a Receita Federal já havia recebido em todo o Brasil 178 mil declarações, praticamente o dobro do mesmo período do ano passado.



O envio rápido das informações poderá garantir, a quem tem direito a devolução do Imposto de Renda, a inclusão nos primeiros lotes de restituição, que devem começar a ser pagos a partir do mês de junho.