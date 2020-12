Deputados derrubam vetos do Governo a projetos do Ministério Público Parlamentares decidiram por unanimidade aprovar o projetos de criação de cargos e aumento do orçamento da Instituição.

Os deputados estaduais derrubaram nesta desta terça-feira (17) em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa os vetos do Governo do Estado aos projetos do Ministério Público sobre a criação de 112 cargos na Instituição e à emenda ao Orçamento Geral do Estado que ampliava o orçamento do órgão de R$ 3 milhões para R$ 14 milhões.



Segundo o presidente da Casa, Robinson Faria a votação das duas matérias foram em caráter emergencial porque a instituição enfrentava problemas até para o pagamento dos servidores.



“Os outros vetos do Governo do Estado não foram apreciados hoje porque a Governadora pediu uma discussão com a bancada governista antes da votação, e nós iremos atendê-la, mas no caso do Ministério Público era necessário urgência nestas votações, por isso, não tivemos problemas”, informou o deputado Robinson.



Para o procurador geral de Justiça, José Augusto Perez, desses R$ 14 milhões para o Ministério Público, 5 milhões são para o custeio da Instituição e o restante para investimentos.



“Com o veto do Governo do Estado fica inviável o crescimento do Ministério Público para que possamos criar promotorias no interior do Estado e poder dar continuidade ao projeto de expansão da área de informática. Sem a derrubada teríamos que fechar as portas”, informou o Procurador do MP.



Antes mesmo do ínicio da sessão extraordinária o deputado estadual Fernando Mineiro informou que segundo o regimento da Casa, era necessário que todos os vetos fossem colocados em votação na mesma sessão, e não entendia como poderiam separar os projetos.



Mineiro reclamou que desta forma, a pauta da Assembleia seria trancada. Mas foi exatamente o que aconteceu, porque a bancada governista tratou de convencer os deputados em votar apenas os projetos do Ministério Público e a pauta foi trancada.



As votações das outras emendas vetadas pelo governo, incluindo relacionadas ao orçamento devem ser analisadas e votadas na próxima sessão extraordinária, marcada para esta quarta-feira (18).