Programa Adote o Verde será lançado no Bosque das Mangueiras

O lançamento do programa Adote o Verde , que acontece nesta quinta-feira (26), mudou de local. A prefeita Micarla de Sousa apresentará a iniciativa no Bosque das Mangueiras, na avenida Nascimento de Castro, Lagoa Nova, logo mais às 10h.Através dele, empresas, associações, ONGs, entidades em geral e pessoas físicas podem adotar espaços públicos como parques e praças para cuidar das árvores, plantas e canteiros.A proposta do Adote o Verde é recuperar e manter as áreas verdes da cidade e compartilhar com a população a responsabilidade de conservar e manter parques, jardins e canteiros centrais. Para participar, as empresas, instituições e pessoas físicas interessadas devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) para realizar o cadastro e assinar um termo de compromisso.“O principal foco do Adote o Verde é a participação dos cidadãos natalenses. Juntos – poder público, iniciativa privada e sociedade – poderemos proporcionar uma cidade mais arborizada, agradável e melhor de viver. É uma preocupação com o agora que refletirá no futuro da capital”, revelou a prefeita Micarla de Sousa.Simultaneamente ao lançamento do Adote o Verde, será realizado o plantio de mudas nativas na área verde do Pitimbu, localizada na avenida dos Caiapós. Essa ação será repetida na sexta-feira (27), assim como as oficinas nas escolas públicas da capital, que ocorrerão todos os dias.Para saber mais sobre o projeto, acesse o site: http://www.adoteoverde.com.br