Ministro da Integração está a caminho de Assu

O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, acabou de entrar no avião do Governo do Estado junto com a governadora Wilma de Faria (PSB), o vice-governador, Iberê Ferreira de Sousa (PSB) e o deputado Federal Henrique Alves (PMDB), com destino a Açu.

Geddel chegou ao hangar do Governo, por volta das 11h30, e embarcou imediatamente para o município que fica na região oeste do estado. A comitiva fará um sobrevôo na região do Vale para diagnosticar os estragos causados pelas enchentes.

O voo será de aproximadamente 30 minutos, quando retornarem, se reunirão com prefeitos da região no Comando da Polícia Militar, em Açu, onde concederão entrevista coletiva.