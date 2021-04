Artistas potiguares expõem na 10ª Bienal de Havana

Divulgação

O evento deverá reunir mais de 200 artistas de 44 países.Sob o tema desta edição, "Resistência e Integração na Era Global", Guaraci Gabriel, Afonso Martins, Marcelo Amarelo, Francisco Gileno, Jean Sartief, Júlio Castro e Wendell Gabriel apresentarão seus trabalhos na sexta-feira (3).De acordo com Júlio Castro, a instalaçã,o que já se encontra em Cuba, trata-se de um estúdio fotográfico que distribui passaportes intergalácticos e que possui uma lona com um tipo de releitura do quadro Guernica, de Picasso. “Os passaportes serão distribuídos entre os visitantes da feira”, disse.A obra mede 7,82m x 3,5m e será exposto nas vias públicas da capital cubana. No Brasil, o grupo afixará o painel na Fundação Cultural Capitania das Artes, disponibilizando-o para intervenções dos visitantes.“O outro painel, executado lá, será 'A identidade maravilhosa de Alladin', baseado no conto da lâmpada e trata da questão da identidade universal”, disse Castro.Dos sete artistas potiguares selecionados, Guaraci Gabriel, Afonso Martins, Marcelo Amarelo e Francisco Gileno já se encontram em solo cubano. Os quatro levaram na bagagem 750 “passaportes intergalácticos” confeccionados pela Prefeitura do Natal, num total de 2 mil salvo-condutos.Os outros três artistas, Jean Sartief, Júlio Castro e Wendel Gabriel, ainda estão à espera de apoio para a compra de passagens.“Os outros tiraram o dinheiro do próprio bolso. Teve gente que vendeu até o carro para poder ir”, explica Júlio Castro, apontando as dificuldades enfrentadas. "Estamos esperando a resposta de um apoio do governo estadual para as demais passagens", disse.