Polícia divulga retrato-falado de assassino de sueco na Pipa

Polícia Civil Retrato-falado do sispeito de matar o sueco na Pipa

O assassino tem pele morena escura, é magro, de estatura mediana (entre 1,65m e 1,70m), tem olhos e cabelos pretos e aparenta ter entre 25 e 30 anos.O retrato-falado foi confeccionado baseado no depoimento de um vigia do Porto do Sol Village Hotel, onde o sueco e a mulher dele estava hospedados.Gert Björn Skytte Sandgren, de 59 anos, foi assassinado na madrugada de domingo com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto.A polícia disponibiliza os telefonespara quem tiver informações sobre o assassino.