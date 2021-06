Governo contrata empresa para realizar concurso de agente penitenciário Edital deve ser publicado na semana que vem. Sejuc deve contratar 480 agentes. Inscrições vão custar R$ 34,80.

O Governo do Rio Grande do Norte contratou a empresa Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública para realizar o concurso público para o cargo de agente penitenciário. A contratação, feita através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, foi publicada na edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE).



A Consulplan será responsável pelas etapas de inscrições, elaboração, aplicação e correção das provas.



O secretário de Justiça e Cidadania (Sejuc), Leonardo Arruda, disse que o edital do concurso deve ser publicado até a semana que vem. “Já posso adiantar que o concurso deve oferecer 480 vagas para agentes penitenciários, que vão atuar em todas as unidades prisionais do no Estado”, disse Leonardo.



O valor unitário por inscrição será de R$ 34,80, totalizando o valor global estimado em R$ 696 mil. Esse valor estabelecido corresponde a uma quantidade estimada de 20 mil inscrições. Caso essa estimativa seja atingida, a concorrência por vaga no concurso será superior a 40 candidatos por vaga.