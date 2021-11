Copa do Brasil: Vasco e Flu empatam na "ida" das oitavas O Vasco ficou no 1 a 1 com o Icasa-CE no Rio; o tricolor carioca acabou no 2 a 2, com o Goiás na casa do adversário.

Encerrando a série de jogos de "ida" das oitavas-de-final da Copa do Brasil, o Vasco - jogando em casa - empatou com o Icasa-CE, 1 a 1 (gol contra do goleiro Ari, favorecendo o Vasco nos minutos iniciais, em lance considerado "bizarro" - o goleiro fez gol de carrinho; o gol real do Icasa foi marcado por Marciano).



Já em Goiás, aconetceu cena semelhante: o Fluminense empatou com o time da casa - mas não por 1 a 1, e sim por 2 a 2 (gols de Luiz Albertoe Fred - que mais tarde saiu de campo - para o Flu; Ralael Tolói e Felipe Menezes para o Goiás).



Os jogos de "volta" das oitavas-de-final estão previstos para oa próximos dias 5, 6 e 7 de maio.