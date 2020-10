Presas fazem protesto contra superlotação e obras na João Chaves Detentas queimaram colchões e jogaram quentinhas e pedras nos agentes penitenciários por causa do desconforto gerado pelas obras no presídio.

As presas do Complexo Feminino da Penitenciária Feminina Dr. João Chaves se rebelaram, no fim da tarde de quarta-feira (12), para reclamar das condições do presídio, que passa por reformas para estar de acordo com a lei que obriga aos presídios femininos prestar serviços de berçário e creche, além de acompanhamento de psicólogas e médicos.



Porém a reforma tem gerado transtornos as presas, pois diminuiu os espaços e tem gerado problemas com a poeira. O Capitão Castelo Branco, diretor da Penitenciária Feminina Dr. João Chaves informou que as detentas foram instigadas pela detenta Luana Natalia, 24 anos, que responde por tráfico de drogas.



“Ela estava enlouquecida, além de queimar colchões ela arremessou quentinhas e pedras nos agentes penitenciários, mas foi controlada e levada para uma delegacia para registrar queixa e ficar isolada do grupo e evitar novas ocorrências”, informou Castelo Branco.



A previsão para a entrega das obras da Penitenciária Feminina Dr. João Chaves é para o mês de junho deste ano.