Micarla evita rebater críticas de Carlos Eduardo sobre a maternidade Leide Morais

Júlio Pinheiro Micarla não vai responder as críticas feitas por Carlos Eduardo sobre a maternidade Leide Morais

nesta sexta-feira (27), quando afirmou que a chefe do executivo municipal estava agindo com “desonestidade” e “oportunismo” por manter a maternidade Leide Morais fechada.“A prefeita não vai perder tempo falando sobre esse assunto, ficar nesse bate e rebate sobre administrações. Ela tem mais o que fazer. Tem muito trabalho na prefeitura de Natal. Não vamos entrar nesse jogo”, disse o secretário de comunicação Jean Valério.Segundo Carlos Eduardo, a atual administração fechou propositalmente a unidade, que foi inaugurada por ele na zona norte da cidade, antes de deixar o cargo. “Eu deixei a maternidade pronta e equipada. Tenho todos os documentos comigo para comprovar”, disse.Carlos Eduardo ainda alfinetou a prefeita alegando que a maternidade poderia estar funcionando com uma escala menor, mas Micarla de Sousa decidiu mantê-la fechada por algumas semanas e inaugurá-la depois com o objetivo de tomar para si as benesses da construção da obra. "O oportunismo tem mil faces, e nenhuma delas é verdadeira", ressaltou o ex-prefeito.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta sexta-feira (27).