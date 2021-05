Auditoria constata descaso com medicamentos estocados Em 2008, foram incinerados 6.350 kg e 50.800 litros de medicamentos vencidos e ainda resta um estoque que dá pra encher 10 caminhões baú.

Um galpão abarrotado de caixas, sem climatização, sem sistema de controle de estoque e com toneladas de remédios vencidos desde agosto de 2008. Uma auditoria realizada pelo Ministério da Saúde e pela Prefeitura constatou o descaso com o dinheiro público na última gestão.



Enquanto milhões de reais foram desperdiçados com remédios vencidos e estocados, em vários postos e unidades de saúde a população reclama da falta de medicamentos.



“Assim que assumimos o Departamento de Material e Patrimônio, em janeiro deste ano, ficamos perplexos com a situação da Central de Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos. Faltam recursos humanos e materiais para distribuição eficiente. Só para se ter uma idéia, não há informatização no processo de controle de estoque, operação indispensável ao gerenciamento de qualquer produto”, diz José Osvaldo, chefe do DMP.



A chefe do setor de Assistência Farmacêutica, Carla Regina de Faria, informou que localizou no setor o relatório de duas auditorias do Ministério da Saúde realizadas no ano passado e que comprovam que em 2008 os técnicos do MS apontaram diversas irregularidades na Central.



“Segundo apuramos entre os funcionários, a única providência tomada foi a colocação de extintores, mas os galpões permaneceram do mesmo jeito, com caixas de remédios empilhadas até o teto, num ambiente úmido e quente e cheios de gatos para tentar controlar a praga de ratos que roíam as caixas dos remédios”, detalhou Carla Regina de Faria, que está recebendo mais uma vez a equipe do Ministério da Saúde para uma auditoria.



Sem a informatização do controle de estoque, os técnicos reclamam que ainda não conseguiram fazer o levantamento total dos remédios vencidos que ainda estão armazenados no galpão. Por isso a Secretaria está contratando uma empresa de auditoria que dentro de 30 dias deve apresentar um relatório completo da situação, inclusive com números sobre o prejuízo financeiro para o erário público.



“Temos informações de que no ano passado foram incinerados 6.350 kg e 50.800 litros de medicamentos vencidos e ainda resta um estoque que dá pra encher 10 caminhões baú. Isso jamais poderia acontecer, pois com controle de estoque o correto é recolher os medicamentos faltando três meses para vencer e entrar em contato com o fabricante para troca. Deixar vencer remédios e depois queimar é jogar o dinheiro do contribuinte no lixo. Essa foi a herança que a administração passada nos deixou”, lamentou o chefe do DMP.



Enquanto a auditoria faz o levantamento dos prejuízos com prazo de entrega do relatório para o final deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde está acelerando o processo de aquisição de novos remédios para abastecer as unidades de atendimento à população.



A previsão é de que neste mês de abril tudo esteja regularizado. ”A Central de Medicamentos também passará por reformas e vai ser informatizada, para evitar que prejuízos como os que vinham acontecendo nos últimos sete anos se repitam”, completou Carla Regina.