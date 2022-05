Lenine faz show no Boulevard

Nana Moraes Ingressos são vendidos na loja Lupo, do Midway Mall.

Os ingressos são vendidos a na Lupo, do Natal Shopping (Tel.: 3206 7410), por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). As mesas custam R$ 160 e podem ser reservadas na La Femme Lingerie, do Midway Mall (Tel.: 3646 3292).A turnê marca a parceria do cantor com a Natura, por meio do programa de patrocínio à cultura Natura Musical.Além do nome do último CD do artista, Labiata é uma espécie de orquídea. Não por coincidência, a canção homônima, para quem não conhece, esteve na trilha sonora da novela global A Favorita e era o tema da vilã Flora, personagem da atriz Patrícia Pillar.Os parceiros habituais de Lenine estão presentes em Labiata: Bráulio Tavares, Lula Queiroga, Dudu Falcão, Ivan Santos, Paulo César Pinheiro, Carlos Rennó e Arnaldo Antunes. Mas o disco registra também sua primeira parceria póstuma com Chico Science, Samba e Leveza.Além do novo trabalho, Lenine deve apresentar músicas consagradas de seu repertório. No bis, Lenine tem promovido a "campanha do bis".No blog do site www.lenine.com.br há 30 canções listadas para quem quer escolher a cação final do show.É só enviar um e-mail com o nome da música, citando no assunto "Natal - bis", para [email protected]