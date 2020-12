Segurança Pública do RN receberá R$ 13,2 milhões Do total, R$ 2,6 milhões serão repassados para a informatização e expansão do parque tecnológico da Secretaria de Segurança Pública.

Além dos R$ 10,6 milhões anunciados nesta quarta-feira (18), o Ministério da Justiça garantiu mais R$ 2,6 milhões em recursos para a segurança pública do Rio Grande do Norte. O dinheiro, proveniente do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), foi assegurado pelo ministro Tarso Genro.



Do total, R$ 5,4 milhões serão para o programa "Polícia dos Bairros" e outros R$ 5,2 milhões, que deveriam ter sido enviados no ano passado, para a reestruturação do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep), conforme adiantou o Nominuto.com nesta quarta-feria.



Além desses recursos, mais R$ 2,6 milhões serão repassados para a informatização e expansão do parque tecnológico da Secretaria de Segurança Pública. Tarso Genro explicou que o Pronasci foi criado exatamente para impedir o avanço da criminalidade em todo o país, através de ações voltadas para melhoria da segurança pública.



No Rio Grande do Norte, quase metade dos 9.500 policiais militares, civis e bombeiros já participam de um projeto prioritário do programa, o Bolsa Formação, com investimento de R$ 2 milhões. Os profissionais, inscritos em pelo menos um curso reconhecido pelo Ministério da Justiça, recebem um auxílio mensal de R$ 400.



Com os demais recursos, o secretário de segurança pública do Rio Grande do Norte, Agripino Oliveira Neto, prevê melhorias nas 24 bases de policiamento comunitário, compra de viaturas, motos e equipamentos de comunicação. "A parceira com o governo federal é fundamental", garantiu.



Segundo ele, o maior problema do Estado é a polícia judiciária, devido ao grande número de presos nas delegacias. O efetivo da Polícia Civil fica sobrecarregado para atender a custódia. As unidades estão bastante deterioradas e o fluxo de pessoas é muito grande. No ano passado foram firmados convênios para oito projetos do Pronasci no Rio Grande do Norte, totalizando investimentos de R$ 11,8 milhões.



*Fonte: Assecom