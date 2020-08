Professores terão audiência hoje com os secretários de educação Serão avaliados os pontos de reivindicação e o direcionamento da paralisação.

Os professores das redes municipal e estadual, em greve desde o início desta semana, terão audiência hoje (06), às 15h com o secretário municipal de educação, Elias Nunes, e às 16h com o secretário estadual de educação, Ruy Pereira, para discutir as reivindicações.



Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, Fátima Cardoso, o movimento continua, com a paralisação por tempo indeterminado em 90% das 74 escolas da capital e 85% das escolas estaduais.



Na pauta de reivindicações dos professores do estado, a categoria pede a promoção para todos os educadores da rede, gratificações dos funcionários, através do plano de cargos, carreiras e salários e reajuste salarial, com a equiparação do salário ao piso vinculado ao plano de carreira.



Os professores da rede municipal solicitam um piso salarial de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e uma reposição de perdas salariais entre 1995 e 2004.