Justiça nega sistema único de bilhetagem a alternativos

Com base na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, a 4ª Vara da Fazenda Pública indeferiu pedido do Sindicato dos transportes opcionais que buscava implantar Sistema único de bilhetagem eletrônica, ou seja, o mesmo sistema de cobrança tarifária utilizado nos ônibus.



De acordo com o juiz Cícero Macedo, juiz titular da Vara, a Lei Orgânica do Município é clara ao dizer que as empresas permissionárias de transporte público devem arcar com os custos da confecção e comercialização das passagens.



“O direito que as empresas permissionárias tem de comercializar as passagens, impõem, em contrapartida, uma obrigação que é a de arcar com os custos dessa operação”, destaca o juiz.



O Sindicato dos opcionais (Sitoparn) entrou com ação buscando implantar o mesmo sistema de cobrança das passagens utilizado nos ônibus, trazendo como argumentos o Decreto 8.192/07 e a Portaria 0246/07 que igualavam os dois sistemas, o que não é possível, na medida em que estão em desacordo com os princípios da Lei Orgânica Municipal, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.



“Qualquer lei, decreto ou ato administrativo deve obedecer ao mais alto padrão normativo local”, disse o juiz.



“Ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de Lei, como estabelece a Constituição brasileira, não há legislação que determine que o município ou as empresas de ônibus forneçam um sistema, gratuitamente, para outras empresas”, esclarece o magistrado.



De acordo com a decisão, cada espécie de transporte público, seja ele ônibus ou alternativo, deve implantar um sistema de cobrança, através de ticket ou cartão eletrônico, arcando com todas as despesas, pois não existe lei que obrigue um ou outro partilhar o mesmo sistema.



“O Judiciário não pode obrigar nenhum permissionário a aceitar esse partilhamento e nem mesmo obrigar o usuário a escolher qual meio de transporte ele vai utilizar”, enfatiza o magistrado.