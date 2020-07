Defesa civil alerta Estados sobre novas chuvas

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, divulgou que durante o sábado (28) e o domingo (1) áreas de instabilidades tropicais mantêm as condições de pancadas de chuva no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Em alguns Estados do Nordeste como em Ceará, no Maranhão e no Piauí, as precipitações podem começar ainda nesta sexta-feira (27). Além da região, há a previsão de chuvas em Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Amapá, Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

A Secretaria enviou alerta de chuva forte às defesas civis dos Estados e alertou que em alguns momentos, elas podem ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas, particularmente nas regiões do centro-norte do Ceará, do Piauí e do Maranhão e no leste de Pernambuco.

Na região Norte, hoje (27) e amanhã (28), áreas de instabilidade tropicais mantêm as condições de pancadas de chuva em Rondônia, no Acre, no Amazonas, em Tocantins, no Amapá e no Pará.Persiste o alerta de que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas, especialmente no centro-sul, leste e nordeste do Pará. No domingo (1), a chuva continua no Amapá e no Pará.

Na região Centro-Oeste, nesta sexta (27/02) e sábado (28/02), áreas de instabilidade mantêm as pancadas de chuva no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Amanhã (28/02), o tempo continuará instável com pancadas de chuva ao longo do dia no oeste e centro-sul de Goiás. A chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas. No Mato Grosso do Sul, as rajadas de vento oscilarão entre 40 e 60 km/h.

Hoje (27), áreas de instabilidade mantêm as pancadas de chuva em boa parte do Paraná. Amanhã (28), o tempo continuará instável com pancadas de chuva ao longo do dia em grande parte de São Paulo.Persiste o alerta de que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, principalmente no norte, centro e leste do Paraná e no leste, nordeste, sul, sudoeste e centro de São Paulo.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil recomenda orientar a população para evitar áreas de alagamentos e para o risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Além disso, evitar trafegar em ruas sujeitas a alagamentos localizados, e também lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes.

Os alertas preventivos emitidos para os Estados do TO, RO, AC, AM, GO e MT são baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Os demais alertas preventivos são baseados em informações do Cptec e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).