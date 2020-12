Livros distribuídos pelo MEC estarão de acordo com nova ortografia a partir de 2012 O governo federal recebeu nesta quarta (18) o primeiro exemplar do novo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), que está na quinta edição.

A partir de 2012, todos os livros didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação terão incorporado as novas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. A informação foi dada nesta quarta-feira (18) pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.



“No ano que vem, vamos começar a distribuir, etapa por etapa, até a conclusão do ciclo de três anos [período em que um livro didático é usado pelas escolas]”, disse Haddad. Ele não informou, porém, quanto será gasto para adaptação às novas regras. O MEC distribui material didático para 200 mil escolas públicas.



O governo federal recebeu nesta quarta (18) o primeiro exemplar do novo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), que está na quinta edição. Entregue pelo presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), Cícero Sandroni, e pelo filólogo Evanildo Bechara, responsável por sua organização, o primeiro exemplar do livro será encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de Haddad, receberam a publicação os ministros Luiz Dulci, da Secretaria-Geral da Presidência, e Juca Ferreira, da Cultura,



Com 349.737 vocábulos, o livro traz as novas normas do acordo ortográfico, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano, e a classificação gramatical das palavras, além de explicações sobre estrangeirismos.



A quinta edição do Volp será lançada amanhã (19) na sede da ABL, no Rio de Janeiro, e ficará à venda ao preço de R$ 120,00. Sandroni garantiu que o preço cobrado será baixo, mas não mencionou o valor, que será definido pela editora responsável pela publicação. As quatro edições anteriores foram gratuitas, lembrou Sandroni.



De acordo com o ministro Fernando Haddad, o MEC pretende enviar, ainda neste semestre, pelo menos um exemplar do Volp a cada escola pública do país.