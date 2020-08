Curto-circuito causa incêndio em fábrica no Bom Pastor

Geraldo Miranda Corpo de Bombeiros levou 40 minutos para controlar chamas.

De acordo com informações de testemunhas, as chamas passaram dos dez metros de altura, mas ninguém saiu ferido.Os bombeiros informaram que o que fez com que as chamas se espalhassem foram os fios de algodão utilizados no polimento de carros. E o que dificultou o controle das chamas foi o tecido utilizado no preenchimento de estofados, que é impermeável.O gerente de vendas da Center Buchas, Raimundo Dias de Souza, informou que os prejuízos passam dos R$ 50 mil, sem contar com a produção, que está praticamente perdida.