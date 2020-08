Governador de Sergipe recorre da decisão do TSE sobre processo de cassação Marcelo Déda (PT-SE), recorreu hoje (6) da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou o prosseguimento do processo que pede a cassação de seu mandato.

No recurso apresentado ao Tribunal, Déda argumenta que o processo deve ser extinto porque o Ministério Público Eleitoral (MPE) não assumiu a autoria da ação, antes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).



Na última quarta-feira (4), o ministro do TSE Félix Fischer negou o pedido do PTB de extinguir o processo. Ele também reconheceu a legitimidade do MPE para atuar no processo.



Em dezembro do ano passado, o PTB deveria ter regularizado sua representação no processo, pois a ação era de autoria do Partido dos Aposentados (PAN), incorporado ao PTB em 2007. Entretanto, a legenda declarou que não tinha interesse em dar prosseguimento ao pedido de cassação. Segundo o TSE, o MPE manifestou-se pela continuação do processo.



O governador é acusado de abuso de poder econômico e político. O PAN pediu a cassação de Déda sob a alegação de que ele teria feito propaganda irregular durante a campanha eleitoral de 2006.