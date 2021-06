Operação Integrada: 27 pessoas são presas em todo o RN

Fotos: Reprodução/Thyago Macedo

Dos 27, um é adolescente acusado de latrocínio na cidade de São Gonçalo do Amarante, onde o comerciante José Grandão foi assassinado durante um assalto. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, a operação não foi apenas cumprimento de mandados de prisão.“Durante todo o dia nós tivemos barreiras nas áreas de fronteiras, assim como na capital. O resultado disso foi a prisão de duas pessoas por receptação de carro roubado em Macaíba e Ceará-Mirim, e duas por porte ilegal de arma nos bairros Planalto e Felipe Camarão, em Natal”, disse Agripino.O secretário ressaltou ainda que esse trabalho é contínuo e fruto de investigações. Em relação à participação da polícia paraibana, Agripino Oliveira informou que eles deram apoio nas áreas de fronteira dos estados, participando das barreiras policiais.Em Natal, a Polícia Civil prendeu Gilton Félix de Oliveira. Ele é apontado com um dos principais traficantes da Vila de Ponta Negra e estava sendo procurado desde a operação Vila em Paz, realizada na semana passada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc).Além dele, os policiais prenderam o agricultor José Gilberto de Lima, na cidade de São Paulo do Potengi. Ele é acusado de um homicídio na cidade de Riachuelo. Já em São José do Mipibu, a polícia prendeu Francisco Canindé Luiz da Silva, o “Tico Doido”. Ele estava foragido do regime semi-aberto.A Operação Integrada foi realizada em todo o Estado, mas teve prisões nas cidades de São José de Mipibu, Arez, Macaíba, Mossoró, São Paulo do Potengi, Galinhos, São Gonçalo do Amarante, Lagoa D´anta, Santa Cruz, Rio do Fogo, Jaçanã, Ceará-Mirim e Natal.Na cidade de Mossoró, por exemplo, a polícia encontrou uma boca de fumo, no bairro Quixabeirinha. Lá, os policiais apreenderam dinheiro, drogas e uma escopeta. O detalhe curioso, é que na parede da casa onde funcionava a boca de fumo, a pintura de uma caveira e duas armas ilustrava o nome do bando: “Tribo do Morro”.O secretário de Segurança Pública explicou que a Operação Integrada deve continuar até o fim do dia e que outras como essas virão. “Nosso trabalho é prender criminosos, então, ações como essas são contínuas”, afirma.

Os presos são:

Gilton Félix Oliveira (tráfico de drogas);Alberto Kelles Cardoso Dantas (mandado de prisão por furto);Marcos César Ribeiro da Silva (foragido da Justiça);André Felipe Gomes Paulo (flagrante com um revólver calibre 38);Frederico Lima da Cruz (mandado de prisão por assalto);Anderson Santos (com um revólver calibre 38);Tiago Gomes da Silva (receptação);Janailson Felipe do Nascimento (mandado por furto);Ana Maria Januário (detida com um revólver calibre 38).Maria Edvânia Silva Alves (tráfico – “Tribo do Morro”);José Gilberto do Nascimento (tráfico – “Tribo do Morro”);Francisco das Chagas do Nascimento (tráfico – “Tribo do Morro”).José Gilberto de Lima (mandado de prisão em aberto na comarca de Riachuelo)Joelson Tomaz Pedro (detido com um Monza roubado);Fernando Assis de Souza (detido com um revólver calibre 38);Francisco Canindé Luiz da Silva (mandado de prisão por um homicídio)José Maciel Lopes da Silva (mandado de prisão por furto);Reginaldo da Silva Varela (foragido).Foi apreendido um adolescente acusado de um latrocínio.Elias Flor dos Santos (detido com uma espingarda).Patrício Tavares de Oliveira (procurado por assalto).Hawlyson Bernardo da Silva (mandado de prisão por homicídio);Ednaldo Barros Santos (mandado expedido em Cuité-PB);Nilson Bezerra e João Batista.Um homem ainda sem identificação foi detido com um revólver calibre 38.