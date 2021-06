Peixes e ovos de chocolate são fiscalizados no RN Itens estão na lista da Operação Especial de Páscoa, analisados em laboratório em exame pericial por técnicos.

Os tradicionais ovos de chocolates e peixes consumidos na Semana da Páscoa estão sendo analisados através de exame pericial pelo Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte – Ipem. O objetivo é detectar se a medida descrita na embalagem é a mesma contida no produto: no caso dos pescados, os adicionais de água e no caso dos chocolates, se a gramatura está correta.



A fiscalização começou no último dia 24, para empresas de todos os portes, que comercializam mais de cinco unidades do produto, como os supermercados, lojas de conveniências e pequenos comércios.



Com os ovos de chocolate, a fiscalização foi feita em 16 tipos de produtos. Os exames apontaram resultado positivo, com avaliação regular de peso e medida para todos. Os ovos de chocolate infantis com brinquedos também foram avaliados positivamente.



Já a analise dos pescados começou no dia 30 e até esta terça-feira (7), foram contabilizados 6 exames, com reprovação de 3 tipos de pescados. As análises estão sendo feitas em peixes e camarões vendidos em Natal e Mossoró.



A diretora do laboratório Rosangela Ramalho explica que a tolerância para o pescado depende da diferença de peso. “Nos peixes de até 800 gramas, podemos ter a quantidade de até 30 gramas de sobrepeso para o degelo, se passar desse limite, a empresa está reprovada”, frisa.



Se autuadas, as empresas têm 10 dias para apresentar a defesa, ficando passíveis de multa, apreensão de lote de mercadoria e até interdição do local.



A Operação Páscoa está prevista para terminar na próxima sexta-feira (10).