Wallyson marca seu segundo gol no Campeonato Paranaense

Site do Atlético/PR Wallyson marcou seu segundo gol no Estadual

"Eu ou o Julio ou o Lima, quem entrar vai dar o melhor. Fico feliz de marcar o gol hoje e agora é se preparar para o jogo de quarta-feira", avaliou.Wallyson já havia salvado o Atlético da derrota na partida da ida, contra o ABC, coincidentemente o ex-clube do garoto que, aos poucos, vai ganhando seu espaço no time titular.Para Netinho, a vitória no clássico mostrou que o Furacão tem uma equipe forte para buscar o título da competição. "Temos três clubes grandes, mas o Atlético não ganha título há algum tempo. Temos que ganhar um titulo para recuperar a confiança. Hoje mostramos que temos uma equipe boa. Esperamos fazer um bom jogo na quarta-feira e também no próximo domingo", disse Netinho