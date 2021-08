Massa continua confiante na recuperação da Ferrari "Estamos em uma condição diferente em relação ao passado, mas ainda acredito na equipe", insistiu Massa.

Felipe Massa afirmou que continua acreditando que a Ferrari pode se recuperar de seus problemas atuais antes do final da temporada.



"Estamos em uma condição diferente em relação ao passado, mas ainda acredito na equipe", insistiu Massa. "Creio que temos uma boa possibilidade de superar estes problemas".



"Estou muito motivado a ajudar a equipe superá-los, e farei o meu melhor. Vou trabalhar ainda mais duro pela equipe, tentarei motivá-los e impulsioná-los para que este momento realmente difícil seja deixado para trás".



Ele aceita que até mesmo equipes tão bem sucedidas como a Ferrari vem sendo nos últimos anos passam por altos e baixos. "Todos nós somos seres humanos - qualquer um pode enfrentar momentos difíceis. Tive várias dificuldades no começo da minha carreira, portanto me lembro muito bem como é".