Quadrilha é cercada durante assalto a Correios e um morre Neste momento, pelo menos dois assaltantes estão cercados, provavelmente com pessoas feitas reféns dentro da agência dos Correios.

A quadrilha que nos últimos três dias promoveu uma onda de assaltos em Vera Cruz, Pedro Avelino e Jardim de Angicos foi cercada no fim da manhã desta sexta-feira (3), durante um assalto à agência dos Correios nesta última cidade. No confronto, um dos criminosos morreu.



Segundo informações do Comandante do Policiamento do Interior, coronel Francisco Freitas, neste momento, pelo menos dois assaltantes estão cercado, provavelmente com pessoas feitas reféns dentro da agência dos Correios.



"Esses homens tentaram assaltar os Correios de Vera Cruz ontem [quinta-feira], assaltaram hoje os Correios de Pedro Avelino e seguiram para Jardim de Angicos. No entanto, eles foram cercados no local", disse coronel Freitas.