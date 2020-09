Dia da Poesia será comemorado em vários pontos de Natal Funcarte divulga programação, que vai de quinta-feira (12) até sábado (14).

As comemorações pelo Dia da Poesia (14 de março) a cargo da Fundação Capitania das Artes (Funcarte) homenageiam este ano os escritores potiguares Nei Leandro de Castro e Volonté.



Da quinta (12) ao sábado (14), Funcarte, Museu Djalma Maranhão, Bar Bardallos, Ponta Negra e Zona Norte de Natal abrigarão shows, performances, recitais e mesa redonda com poetas potiguares.



A principal novidade é a disseminação da poesia por toda a cidade. “Criamos, assim, novos polos temporários de poesia para que de agora em diante as pessoas possam dizer que em Natal se comemora o Dia da Poesia, diz a organizadora do projeto e chefe do Núcleo de Documentação e Literatura da Capitania das Artes, Cláudia Magalhães.



Outra novidade das comemorações deste ano é que a poesia não se dirige somente aos poetas, segundo a organizadora.



“A gente quer ir aonde as pessoas estão. Será uma grande celebração e não só de artista para artista, mas sim, para o público em geral”. Além disso, todos os artistas envolvidos são potiguares e têm trabalhos relacionados à poesia.



Programação



Para começar, na quinta-feira (12) na Biblioteca Esmeraldo Siqueira, da Funcarte, haverá oficina pedagógica a fim de estimular o interesse de estudantes de escolas públicas para a literatura poética. A mesma oficina será realizada às 14h no Teatro Jesiel Figueiredo, no Conjunto Gramoré da Zona Norte.



Durante a sexta-feira (13), a comemoração começa às 7h30 com Café Poético na Capitania das Artes. Na ocasião, Harlane Rodrigues e Rodrigo Bico fazem sarau com poemas de Zé Saldanha e Paulo Dumaresq.



Haverá, ainda, o lançamento do edital dos concursos Othoniel Menezes e Câmara Cascudo; apresentação de Plínio Sanderson homenageando os poetas Nei Leandro de Castro e Volonté; show de cordel; projeto “Feijão e Poesia” no SESC e distribuição de poesias nos ônibus da cidade.



No Auditório da Funcarte, será realizada a partir das 11h uma mesa redonda sobre “Os Novos Caminhos da Poesia Potiguar”, com a participação de poetas potiguares renomados como Nei Leandro de Castro, Eduardo Alexandre, Jânia de Souza, Iara Carvalho, Plínio Sanderson e Lívio Oliveira como mediador.



A programação segue das 16h às 21h no largo do Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão, onde serão realizadas performances do grupo Tropa Trupe, com participação de grafiteiros, skatistas e bikes.



Para dar o tom poético, se apresentarão Mirabô Dantas, Poetas Elétricos, Carcará na Viagem (hip-hop), o cordelista Amâncio Sobrinho, Agregados Família do Rap e uma apresentação em que o hip hop interage de improviso com o cordel.



Os atores Harlane Rodrigues e Rodrigo Bico recitam textos e poesias de Eduardo Gosson, Mário César Rasec e Valério Mesquita.



Das 22h30 às 23h é a vez do Bardallos Comida e Arte, na Cidade Alta, ser o ponto de encontro poético. O show com o poeta e músico curraisnovense Wescley Gama será seguido de recitais de poesia feitos pelos grupos “Arrastão da Poesia”, “Casarão de Poesia”, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins (SPVA), além de outros poetas presentes.



A noite acaba com uma grande panela de sopa, o “Sopão das Letras”, oferecido aos poetas e artistas.



No sábado (14), às 14h, o grupo de contadores de estórias “Era uma Vez” fazem o “Arrastão da Poesia” da Zona Norte para percorrer os principais pontos da região, levando poesia e música às ruas.



Já os poetas e artistas da Zona Sul saem da Funcarte, em um ônibus com a faixa: “A poesia é a minha praia”, percorrendo os principais pontos da cidade até Ponta Negra.



Ao chegar à praia, Plínio Sanderson recita e o Grupo Tropa Trupe volta a se apresentar. A programação será encerrada com shows de Zé Martins e poetas da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins (SPVA), Isaque Galvão e Igor Dantas cantando de Cartola a Romildo Soares, além do hip hop das bandas Estratégia e Priguissa.



Dia Nacional da Poesia

Dias 12, 13 e 14 de março

Capitania das Artes (Av. Câmara Cascudo, 434, Cidade Alta), largo do Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão (Largo Dom Bosco, s/n, Ribeira), Bardallos Comida e Arte (Rua Gonçalves Ledo, 671, Cidade Alta) e Ponta Negra