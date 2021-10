Descartados casos de gripe suína no RN

Fotos: Artur Dantas Apesar de descartado o caso de gripe suína no Estado, ainda há o risco de pandemia.

Até a segunda-feira (27), havia a suspeita de que dois natalenses tivessem manifestado os sintomas do H1N1 Influenza A, nome dado a variação do vírus. Os casos notificados foram negados pela Sesap.George Antunes explicou que o Estado já passou por situações semelhantes em gestões passadas, mas o plano de enfrentamento para pandemias foi satisfatório. No entanto, ele enfatizou que a possibilidade de um contágio global com o subtipo, que somente no México casou 152 mortes confirmados associados a gripe, não está descartada.Para tratamento das doenças, o único hospital de referência é o Gizelda Trigueiro, que ainda não conta com unidade de isolamento para evitar que o ar contaminado se espalhe por outras partes do prédio. O prazo dado para a conclusão do sistema de exaustão não foi definido.O consultor técnico do município, Luiz Alberto, detalhou alguns pontos sobre a o vírus. O primeiro é a comparação com a gripe aviária. O infectologista explicou que a forma de transmissão do H1N1 acontece através do animal para os humanos, como de humanos para humanos.No caso do Sars, o contágio se dava apenas entre animais e humanos. “Estamos diante da possibilidade de surtos mundiais de gripe por causa dessa forma de transmissão”, explicou.Outra situação detalhada pelo médico são os sintomas da doença verificados no México. Além de dor de cabeça, febre alta, os pacientes podem apresentar um quadro de vômito e diarreia, o que descaracteriza os casos de gripes convencionais.