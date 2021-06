Abertura do Circuito Petrobras de Surf Feminino em Natal é adiada A temporada 2009 seria iniciada no fim do mês em Ponta Negra, e agora mudou tudo; veja o comunicado.

A abertura do Circuito Petrobras de Surf Feminino 2009, que seria nos próximos dias 25 e 26 em Ponta Negra, não mais o será. A primeira etapa foi adiada, e agora a competição deve começar em junho, em local a ser definido.



Eis o comunicado da organização do Circuito, divulgado no site da Associação Brasileria de Surf Profisisonal (Abrasp):



Rio de Janeiro, 09 de abril de 2009



A quem interessar possa,



A organização do Circuito Petrobras de Surf Feminino vem informar o adiamento da primeira etapa da temporada 2009, marcada inicialmente para acontecer nos dias 25 e 26 de abril, na praia de Ponta Negra, em Natal, Rio Grande do Norte.



O motivo é o atraso no andamento do processo com o patrocinador, o que não garantia as condições plenas para a realização da etapa. Ainda, inviabilizava um acerto com o governo e apoiadores locais.



O Circuito Petrobras de Surf Feminino 2009 está 100% confirmado e a primeira etapa programada agora para os dias 20 e 21 de junho, em local ainda a ser definido.



Agradecemos a todos pela compreensão e pedimos desculpas antecipadas por qualquer inconveniente.



Gratos pela atenção,



Pedro Falcão e Laila Werneck

Circuito Petrobras de Surf Feminino