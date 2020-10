Livro reúne artigos sobre política No Dilema da Representação Política no Brasil, Homero de Oliveira Costa fala sobre política, mídia e ética.

O professor de Ciências Sociais Homero de Oliveira Costa lança o livro Dilema da Representação Política no Brasil nesta quarta-feira (11), às 19h na Potylivros, do Praia Shopping.



Os artigos falam da representação política, mídia e ética e foram publicados pela mídia local. Na coletânea há apenas um texto específico sobre Natal, o "habeas corpus para uma flanelinha".



Nele, o autor faz um paralelo entre o tempo para a concessão do habeas copus da flanelinha, presa por roubar dez reais e o banqueiro Daniel Dantas, preso na mesma época.



Homero de Oliveira Costa também é autor dos livros: A insurreição comunista de l935 (Editora Ensaio, SP), Democracia e representação política no Brasil (Editora Sulina/RS), A reforma política no Brasil e outros ensaios (Editora Sebe vermelho). Além de mais quatro obras, entre elas, o "Dicionário Crítico Nelson Werneck Sodré" (Editora UFRJ/RJ), lançado recentemente.