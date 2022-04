Mãe de Maisla reage às declarações de Osvaldo

Fotos: Artur Dantas Marisa Mariana e Nerivan Pereira se referiram a Osvaldo com um “lobo em pele de cordeiro”.

que “se fosse filha minha, eu enlouquecia”.Marisa Mariano e Nerivan Pereira se referiram a Osvaldo com um “lobo em pele de cordeiro”, que usava a Igreja pra acobertar um passado recheado de crimes. Outra acusação dos pais da menina é que Osvaldo era conhecido na região por preferir a companhia das garotas e, inclusive, já havia sido advertido pelo bispo do grupo a qual pertencia.“Eu acho que isso tudo que ele está dizendo é mentira e muita falta de caráter. Ele é um grande canalha”, disse Marisa. O principal acusado já foi condenado há 21 anos de prisão por atentado violento ao pudor a três crianças em Porto Velho. "Ele sempre dizia que não se casaria com uma mulher velha, só com meninas mais novas. Em um acampamento da Igreja, ele chegou a pedir pra namorar uma menina de 12 anos”, completou a mãe.No entanto, Marisa explicou que acredita na declaração de Osvaldo de que os biquínis e calcinhas encontradas na casa dele são para comércio. “Realmente ele vendia roupa na praia, mas quando entrei na casa dele, no dia que Maisla sumiu, eu vi um absorvente feminino no chão”, explicou.Em todo o momento da entrevista, Marisa se mostrou mais calma em relação ao crime cometido há cinco dias. Junto ao marido, explicou que está recebendo ajuda dos “irmãos” da Igreja, das psicólogas indicadas pela Prefeitura de São Gonçalo e de pessoas comovidas com a situação da família.“Já foi prometido um emprego pra mim e para o meu marido e já recebemos uma ajuda financeira do ex-prefeito Poty Júnior”, revelou.