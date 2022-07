Prêmio Emanuel Bezerra de Cultura para Juventude divulga ganhadores

Divulgação Tropa Trupe foi um dos grupos contemplados.

O prêmio tem o objetivo de homenagear e incentivar grupos de arte que tenham como meta a valorização da juventude no Estado."É um tipo de reconhecimento dos grupos que já existem e atuam na área da juventude", disse o subcoordenador de projetos culturais da juventude, Donizete Lima.Segundo ele, a premiação é de R$ 5 mil para cada grupo, mas a Fundação José Augusto já busca parceria com o Ministério da Cultura para aumentar esse valor.Representantes dos seis grupos devem comparecer à FJA. “A partir do momento em que cada premiado entrega a documentação necessária, é aberto um processo que deve durar cerca de 30 dias até a entrega da verba”, explicou Donizete Lima.