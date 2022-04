Caso Maisla: delegado responderá por omissão na prisão de Osvaldo

Thyago Macedo Elias Nobre disse que delegado de plantão não cumpriu com seu trabalho.

Abelardo Nunes



O vendedor ambulante foi detido pela Polícia Militar na noite de terça-feira (12), horas depois de Maisla desaparecer, em Igapó. Na delegacia de Plantão da zona Norte, ele não apresentou documentos e foi liberado.“Ele foi levado à delegacia juntamente com outro suspeito identificado como Francisco. Consta no boletim que Osvaldo apresentou o nome verdadeiro. No entanto, o delegado responsável pelo plantão foi omisso em não consultar a Polinter (ficha criminal) dele. Com isso, ele irá responder a processo na Corregedoria para explicar esses fatos”, destacou o delegado geral.Elias Nobre ressaltou que se Marco Geriz tivesse verificado a Polinter teria constatado que Osvaldo Pereira se trata de um homem extremamente perigoso para sociedade. “Ele teria ficado preso na hora, pelo fato de existir vários mandados de prisão em aberto, além de ser foragido do presídio do Macapá”.O delegado geral informou que Osvaldo responde a quatro processos por tráfico de drogas e um por atentado violento ao pudor contra três crianças, em Roraima e Rondônia, respectivamente. Em um dos processos dele, em Porto Velho, o juiz destaca o grau de periculosidade do suspeito.“Os antecedentes não são bons, visto já ter sofrido condenação anterior ao fato ora analisado. A conduta social do agente merece todo repúdio da sociedade, bem como se pode afirmar sua personalidade seja própria dos desajustados e voltados para a prática de crimes contra os costumes”, destacou o juiz Francisco Borges Ferreira Neto, na sentença de 22 de setembro de 2005, no processo de número 001.1993.001241-9