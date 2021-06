Surf: Praia dos Artistas recebe segunda etapa do Circuito Na Base A competição, em pleno Domingo de Páscoa, vale pontos para o Estadual de Surf.

A Páscoa dos surfistas vai ser na água mesmo - pelo menos para os que vão participar da segunda etapa do Circuito Na Base de Surf, que terá lugar neste domingo (12) na Praia dos Artistas, com disputas nas categorias Grommets, Iniciantes e Mirim - mais a categoria Petiz, com atletas até 8 anos de idade. De quebra, a competição vale pontos para o Circuito Ecológica, o Estadual de Surf.



A etapa vai começar às 8h, e seguem-se as disputas até a grande final, prevista para as 15h30, encerrando com a premiação - os quatro primeiros colocados em cada categoria receberão troféus e kits, mais 500 pontos no ranking estadual. Mais informações podem ser obtidas com Washington (telefone 8862 2157) ou Edu (8703 3236).



Resultados da primeira etapa



A primeira etapa do Circuito Na Base teve lugar na praia de Ponta Negra, em fins de março, e contou com 48 surfistas. Na categoria Grommets, o campeão foi Eder Valença, sendo vice João Victor, e em terceiro ficou Arthur Alves; na Iniciante (onde as dispoutas começaram dias antes em outro evento, o Surf Art Impacto), deu Lucas Pires, ficando Eder Valença em segundo e Arthur Alves em terceiro; e na Mirim, o título ficou com Geraldo Correia, sendo vice eduardo Cosme e, em terceiro ficou Thibor Caldas.