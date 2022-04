Nova gripe: alerta pandêmico deve mudar de nível Até esse domingo, havia 8.480 casos em 39 países, com 72 mortes, contra 8.451 casos no dia anterior.

Com o crescimento de números de casos de pessoas infectadas pelo vírus H1N1 no Japão, principalmente por contagio interno, a Organização Mundial da Saúde (OMS), acredita que a transmissão começou "em nível comunitário".Isso poderia levar a OMS a aumentar o alerta pandêmico do atual nível 5 -de pandemia iminente- para o 6, que indicaria que a epidemia, iniciada no México, já tem alcance mundial.



O número de casos da nova gripe no Japão atingiu 135 nesta segunda-feira (18). A maioria dos casos é de pessoas que não viajaram recentemente à América do Norte, onde surgiu a epidemia. Foram registrados 39 novos infectados em Osaka e Hyogo, o que levou ao fechamento de quase todas as escolas nestas províncias.



O país registrou um aumento rápido no número de contaminados no fim de semana. Na sexta-feira, havia apenas 7 casos, 4 deles em pacientes que "importaram" a doença do Canadá.



O número de casos registrados da nova gripe pelo mundo teve um pequeno aumento nas últimas 24 horas, segundo o relatório diário da Organização Mundial da Saúde (OMS). Até esse domingo (17), havia 8.480 casos em 39 países, com 72 mortes, contra 8.451 casos no dia anterior. Três novos países confirmaram casos no sábado: Índia, Malásia e Turquia.

O México, país em que surgiu a epidemia, tem 2.895 casos confirmados em laboratório, com 66 mortes. Os EUA têm 4.714 casos, com 4 mortes. No Canadá, há 496 casos e uma morte. A Costa Rica tem 9 casos e uma morte.



Também há casos confirmados, sem mortes, nos seguintes países: Argentina (1), Austrália (1), Áustria (1), Bélgica (4), Brasil (8) , China (5), Colômbia (11), Cuba (3), Dinamarca (1), Equador (1), El Salvador (4), Finlândia (2), França (14), Alemanha (14), Guatemala (3), Índia (1), Irlanda (1), Israel (7), Itália (9), Japão (7), Malásia (2), Holanda (3), Nova Zelândia (9), Noruega (2), Panamá (54), Peru (1), Polônia (1), Portugal (1), Coreia do Sul (3), Espanha (103), Suécia (3), Suíça (1), Tailândia (2), Turquia (1) e Reino Unido (82).



Com informações do G1