Ministro Carlos Lupi está confirmado na filiação de Carlos Eduardo ao PDT

Vlademir Alexandre Deputado acredita que as pedetistas Gesane Marinho e Sargento Regina devem comparecer a filiação de Carlos Eduardo.

Segundo o presidente estadual do PDT, deputado estadual Álvaro Dias, já está confirmada a presença do Ministro do Trabalho e presidente nacional do Partido, Carlos Lupi. “Não estou responsável pelos convites, mas sei que está confirmada a vinda do Presidente Nacional do PDT e do senador Garibaldi Alves”, informou o deputado.Questionado sobre a presença da deputada estadual Gesane Marinho e da vereadora Sargento Regina ao evento, já que as duas cogitaram deixar a legenda, caso o partido mudasse sua posição em relação ao apoio ao Governo do Estado, sugerido por Carlos Eduardo, o deputado Álvaro Dias afirmou que não há motivos para as parlamentares faltarem ao encontro.“Falei com a vereadora e ela disse que participará da filiação. Não tive oportunidade de falar com a deputada Gesane Marinho ainda, mas não vejo problema algum na participação das duas nesta solenidade. Até porque estamos recebendo alguém que irá fortalecer a legenda e acredito que este é o desejo de todos”, ressaltou Álvaro Dias.Sobre o convite ao ex-prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves (sem partido) para integrar a legenda junto com filho Carlos Eduardo, o deputado Álvaro Dias disse que ficará a cargo do próprio ex-prefeito da capital potiguar sugerir a vinda de mais uma autoridade política para fortalecer o PDT. “Quem deve convidar Agnelo é o próprio Carlos Eduardo”, destacou.