Tubulação do Passo da Pátria rompe mais uma vez

Fotos: Maiara Felipe

Em 22 de fevereiro, os mesmo canos também romperam após uma chuva de 62 mm, deixando mais de 200 famílias prejudicadas.“Comprei há pouco tempo alguns móveis, mas já perdi outra vez”, disse a dona-de-casa Lúcia Rejane, que acordou às 3h, atendendo ao chamado dos vizinhos, para tentar retirar o que podia da chuva. Na outra chuva, ela não conseguiu salvar muita coisa. “A água entrou rápido demais em casa”, disse.O coordenador da Defesa Civil Municipal, Sérgio Leocádio, afirmou que está no local desde a madrugada para garantir a segurança dos moradores, mas até o momento não tinha ocorrido nenhum desabamento.A Defesa Civil providenciou uma solução momentânea e está retirando a tubulação rompida do canal. “Precisamos fazer com que a água passe”, explicou Leocádio.Ele adiantou que um canal de concreto – os canos atuais são de PVC - será construído no local, mesmo assim lembrou que essa responsabilidade é da Secretaria Municipal de Obras e Viação (Semov).Uma equipe da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas) está no Passo da Pátria registrando as famílias atingidas.Porém, a secretária-adjunta, Emanuela Costa, não soube informar qual ajuda será prestada. “Precisamos ver a necessidade de cada um”, argumentou.