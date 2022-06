Júlio Protásio vai apoiar Edivan Martins para presidente da Câmara

Elpídio Júnior Vereador não afirma que teria intenção de se candidatar.

Júlio faz parte do grupo que tenta evitar uma manobra do grupo ligado a Dickson para garantir outro mandato para ele. O vereador não afirma que teria intenção de se candidatar, mas em entrevista aona semana há cerca de dez dias, admitiu que “o sonho de qualquer vereador é ser escolhido pelos seus pares para presidir a Câmara”. E estava entre os nomes cogitados.Desse grupo também faz parte o vereador George Câmara, que no início da legislatura apresentou um projeto acabando com a reeleição da mesa diretora. O projeto não chegou a ser votado e atualmente até encontra-se “sumido” na tramitação da Casa. No seu lugar, a mesa diretora apresentou outro, exatamente com o mesmo teor, que deve ser apreciados nos próximos dias.Mas a disposição de fortalecer uma candidatura já para a eleição de 2011 pode ser uma articulação para evitar que o grupo de Dickson – e por extensão, do deputado Rogério Marinho (PSDB) - emplaque mais um presidente do legislativo municipal. Rogério é aliado da prefeita Micarla de Sousa (PV), mas pode ser seu adversário em 2012 numa disputa pela prefeitura de Natal.Outro vereador que está de olho na presidência da Câmara é Enildo Alves (PSB). Atualmente, ele é líder da prefeita Micarla de Sousa (PV) na Câmara, mas foi um dos primeiros pessebistas a se engajar no grupo de Rogério quando ele se desentendeu com a cúpula do PSB, que barrou em 2008 sua candidatura a prefeito.