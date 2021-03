CMN vota aumento de chefes de gabinete próxima terça-feira

Vlademir Alexandre Prefeitura busca igualar salários dos chefes de gabinete das secretarias.

Na pauta de votação da última quarta-feira (25), a matéria que foi enviada pelo Executivo seria apreciada em regime de urgência. No entanto, após acordo entre os parlamentares, ficou acordado que o trâmite será normal, começando na terça-feira com a primeira votação e a segunda na quinta-feira.De acordo com o secretário de Administração de Natal, Roberto Lima, a equiparação será para oito chefes de gabinete que ganham R$ 1.200 e passarão a receber R$ 2.500. Para Enildo Alves (PSB), líder do Governo, os parlamentares não terão dificuldades para aprovar a matéria.“É uma despesa pequena. Na semana passada aprovamos o aumento do piso dos servidores do município, que passou para R$ 520,00 e aumentou os gastos com a folha em R$ 1 milhão por mês, beneficiando 2/3 dos servidores. Não haverá problema”, garantiu.