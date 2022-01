ABC terá novidades para a partida contra a Ponte Preta na estreia

Vlademir Alexandre Depois do bom amistoso contra o América, o jogo de hoje é valendo muito

O técnico Heriberto da Cunha parece ser o único a não perder a fé no seu grupo, e acredita sim que a equipe pode fazer uma grande campanha. O time está praticamente definido, e deve ter como novidades as estreias de Fábio Silva, centroavante, e Marco Aurélio, ala pela esquerda. Os desfalques de Sandro e Simão são muito lamentados pelo comandante, que já definiu pela manutenção do esquema 3-5-2. A outra novidade deve ser o goleiro Tiago Cardoso como titular.Juninho, Gaúcho e Bem-Hur, com o capitão sendo o zagueiro da sobra. Marco Aurélio e Rogerinho nas alas. Os volantes fixos serão Rogério e Erandyr (que deve sair mais para o jogo), Rodriguinho na criação de jogadas, e na frente Fábio Silva jogando de fixo, referência de ataque, com Gabriel caindo nos lados do campo, talvez bem mais pelo direito.Esse é o ABC que, se não merecer ser apontado como favorito, pelo menos merece respeito pelo que fez na Copa do Brasil, quando caiu de cabeça erguida diante do Atlético/PR, inclusive jogando de igual para igual, mesmo na segunda partida da Arena.O zagueiro Ben-Hur é um dos poucos remanescentes do elenco que participou do triunfo em 2008. “Fizemos um belo jogo naquele dia. Saímos perdendo, com um gol logo no início da partida, e depois tivemos que correr atrás. Conseguimos o empate ainda no primeiro tempo e a virada no final do jogo. Foi uma vitória importante para a equipe”, lembrou o capitão alvinegro em entrevista ao site oficial do clube.. “Não podemos nos basear naquele jogo. Tudo é diferente. O time deles é outro, assim como nós também mudamos. Eles têm uma equipe que joga junta há algum tempo e precisaremos de muita atenção, dedicação e paciência para buscarmos o resultado positivo. Será uma partida muito difícil, que teremos que ter muita aplicação”, encerrouO objetivo é subir para a Série A. Para isso, basta terminar a competição entre os quatro primeiros. A caminhada da Ponte Preta no Brasileiro da Série B começa hoje diante da sua torcida, às 21 horas, contra o ABC-RN.A boa fase da Macaca é um incentivo a mais para o elenco. Após a conquista do Título do Interior na semana passada e garantir a vaga para as quartas-de-final da Copa do Brasil, o foco agora é construir bons resultados na Série B.Para a partida de hoje, o técnico Marco Aurélio deverá manter a base dos últimos jogos. Porém, o treinador não confirmou a equipe que deverá entrar em campo. Ainda sem laterais de origem, Guilherme e Marrom seguem na posição. A indefinição fica no meio-campo. Tinga e Wilian disputam uma vaga no time titular.O atacante Gustavo Savoia, que atuou todo o jogo contra o Americano-RJ e ainda marcou um gol, poderá ser mantido. “Quero poder começar o campeonato marcando gol, assim como foi no início do Paulista. Não tive uma boa fase e agora quero reverter isso e alegrar a nossa torcida”, disse o argentino.Aranha; Guilherme, Gum, Jean e Marrom; Deda, Wilian (Tinga), Bilu e Juan; Gustavo Savoia e Danilo Neco. Técnico: Marco Aurélio.Tiago Cardoso; Juninho, Gaúcho e Ben-Hur; Marco Aurélio, Erandir, Rogério, Rodriguinho e Rogerinho; Gabriel e Fábio Silva. Técnico: Heriberto da Cunha.Local - estádio Moisés LucarelliHorário - 21h