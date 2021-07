Para Lula, pior da crise já passou e a economia mundial começa a se recuperar Segundo presidente da República, os números da economia mundial já mostram que está havendo recuperação em alguns países.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (14) que o pior da crise econômica internacional já passou. “Eu, se pudesse fazer uma afirmação, diria para você: eu acho que o pior efetivamente já passou. Eu trabalho com esta hipótese, quase com esta convicção. Os dados vão mostrar se isso é verdade ou não”.



Segundo ele, os números da economia mundial já mostram que está havendo recuperação em alguns países. “Eu concordo que há sinas de muito otimismo no mundo inteiro. Penso que a reunião do G20 produziu um efeito psicológico muito grande na economia mundial”, avaliou ao lembrar a reunião do grupo das maiores economias do mundo, desenvolvidas e emergentes, na Inglaterra, ocorrida no último dia 2.



Referindo-se especificamente sobre o Brasil, o presidente considerou que as medidas tomadas pelo governo na economia foram “importantes e corajosas”. “Já há sinas, em alguns lugares, de setores da economia se recuperando. Eu continuo com o mesmo otimismo que eu estava em dezembro e em janeiro. Não é por causa de uma tempestade que a gente vai ter qualquer problema”, afirmou.



“A economia brasileira continua sólida, o mercado interno continua poderoso e o consumo continua grande”, concluiu o presidente, ao visitar a feira Latin America Aerospace & Defense, no Riocentro.



Fonte: Agência Brasil