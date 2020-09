Dnit irá remover feirinha da BR-101 em Extremoz Operação não tem data para acontecer, mas decisão já teria sido anunciada oito meses atrás à administração municipal.

As barracas dos comerciantes da feirinha da BR-101, em Extremoz, deverão ser retiradas em breve, por determinação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).



O órgão responsável pelas rodovias federais teria anunciado a medida à Prefeitura local há cerca de oito meses, em decorrência de acidentes que viriam acontecendo devido à presença da feira, no caminho para as praias do litoral Norte de Natal.



A Assessoria de Comunicação do Dnit confirmou a intenção do departamento de remover as barracas, porém não divulgou a data na qual a operação será realizada.



Tanto o ex-prefeito, Enilton Trindade, quanto o atual, Klauss Rego, teriam sido informados da intenção do Dnit. Este, porém, afirma que a Prefeitura de Extremoz já possui uma alternativa para os comerciantes, mas precisa de tempo para colocar a ideia em prática.



Em nota à imprensa, a assessoria do prefeito destaca que a feirinha "serve de fonte de renda para dezenas de famílias da região, que negociam frutas, verduras e o tradicional grude, feito de farinha de mandioca" e lembra que o local "é parada quase que obrigatória para os moradores dos municípios vizinhos e veranistas."



Klauss Rego esteve hoje (9) no Dnit. Ele afirma estar providenciando a retirada dos feirantes, porém para isso precisa que seja dado um prazo maior, antes da remoção forçada.