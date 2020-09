Fluminense vence o Mesquita no sufoco Sob o olhar atento de Carlos Alberto Parreira, tricolor tem dificuldade para passar por adversário humilde.

Com Carlos Alberto Parreira acompanhando a partida de uma cabine de rádio do Engenhão, o Fluminense, com um gol de Everton Santos, aos 45 minutos do segundo tempo, sofreu para derrotar o Mesquita por 1 a 0, neste domingo (08), pela primeira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.



O novo treinador tricolor, que foi apresentado no último sábado, começará efetivamente o seu trabalho nesta segunda-feira, a partir das 16h, nas Laranjeiras.



E a sua estreia à beira do gramado acontece na próxima quarta, quando o Fluminense encara o Volta Redonda, às 19h30, no Maracanã. No mesmo horário, mas na quinta, o Mesquita vai até Campos enfrentar o Americano no Estádio Godofredo Cruz.



Animado com a presença de Carlos Alberto Parreira no estádio, o Fluminense começou a partida em cima do Mesquita. Logo com quatro minutos, o lateral-esquerdo João Paulo, que substituiu o lesionado Leandro, perdeu uma ótima chance na cara de Fernando.



Com apenas um atacante, o Mesquita estava todo recuado. Com isso, o jogo se transformou num ataque x defesa. O Fluminense tinha mais posse de bola, mas não conseguia transformar o seu domínio em vantagem no placar.



Com o passar do tempo, a torcida do Fluminense começou a ficar impaciente com o time. Como o primeiro tempo terminou mesmo 0 a 0, os jogadores tricolores foram para o intervalo vaiados.



O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma alteração: Maicon na vaga de Leandro Bomfim. Sendo assim, o time ficou mais ofensivo, atuado basicamente no 4-3-3 e ainda tendo a chegada de Darío Conca.



O Fluminense seguia em cima do Mesquita, mas sem ultrapassar o "ferrolho" armado pelo técnico Rubens Filho. Na sua última cartada, Gilson Gênio, aos 26 minutos, tirou Romeu e Darío Conca, colocando Marquinho e Tartá, respectivamente. A saída do argentino deixou a torcida irritada, que chamou o interino de burro.



Com o passar do tempo, o time do Fluminense começou a ficar desesperado e começou a jogar as bolas dentro da área. Numa delas, aos 45 minutos, Everton Santos fez o gol salvador e decretou o triunfo tricolor na estreia na Taça Rio.



Mesquita 0 x 1 Fluminense



Mesquita

Fernando; Maricá, João Filipe, Vinícius e Messias; Alemão, Haroldo (Fabrício), André Andrade, Yves e Rafael Silva (Cleiton); Gleisson (Ederson Silva).

Técnico: Rubens Filho



Fluminense

Fernando Henrique; Mariano, Edcarlos, Luiz Alberto e João Paulo; Fabinho, Romeu (Marquinho), Leandro Bomfim (Maicon) e Darío Conca (Tartá); Thiago Neves e Everton Santos.

Técnico: Gilson Gênio (interino)



Data: 08/03/2009 (domingo)

Local: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Marcelo de Souza Pinto

Auxiliares: Marcos Antônio Santos e Luiz Felipe Scofield

Cartões amarelos: Haroldo, Gleisson, André Andrade, Maricá, Fabrício, Alemão e Ederson Silva (Mesquita). Tartá (Fluminense).

Gol: Everton Santos, aos 45 minutos do segundo tempo