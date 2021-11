Mercado Público de Caicó desaba com as chuvas

Cedida / Marcos Dantas

De acordo com informações do jornalista caicoense Marcos Dantas, o incidente aconteceu exatamente no mesmo dia em que as obras de reforma do Mercado Público estavam sendo iniciadas.Ele informou em seu blog que o impasse entre a Construtora responsável pela obra e a Prefeitura atrasou o início da reforma em vários meses e que somente com uma readequação do projeto original é que a empresa resolveu voltar ao canteiro de obras.

Mesmo sem um laudo oficial, autoridades acreditam que o tempo em que a obra esteve parada, e as constantes chuvas registradas durante o período pode ter prejudicado a estrutura.De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda existe risco de desabamento no local e, por isso, algumas áreas vizinha ao Mercado Público foram interditadas.