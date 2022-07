ABC faz 6 a 0 na estreia da Copa RN de Futsal em Nova Parnamirim Dedé Pará brilhou, mas o grande destaque da noite foi o ala Dentinho, que desmontou o time adversário.

O ABC/UNP/ART & C estreou na Copa RN de futsal goleando o Ponto dos Óculos por 6x0, em partida disputada nesta segunda-feira à noite no Ginásio Jorge Tavares em Parnamirim.



Os gols foram de Betinho(2), Walber, Anderson, Dentinho e Kilmer. Jogando com grande rapidez e deslocamentos constantes, o alvinegro não teve dificuldades para superar o adversário.



O ala Dedé do Pará, em seu primeiro jogo na equipe, mostrou habilidade e deu um passe de calcanhar para Betinho marcar o segundo gol. Também aninou a torcida com dribles curtos e toques precisos.



Mas o grande destaque foi Dentinho, com chutes potentes, fintas curtas e jogadas de efeito. Foi dele o toque para o garoto Kilmer encerrar a goleada.



O técnico Ernani Passaglia começou a partida com Matheus; Rafael Negão, Dedé do Pará, Betinho e Anderson, jogando ainda Dentinho, Walber, Kilmer, Igor Salles, Preto e Léo Rummenigue.



O ABC/UNP/ART & C volta à quadra do Ginásio Jorge Tavares nesta terça-feira contra Bom Pastor, às 19 horas. O clube tenta o tricampeonato da Copa RN, competição que antecede o Estadual, do qual o Mais Querido buscará o inédito pentacampeonato.