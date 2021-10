Encontro de governadores do Nordeste é adiado para maio

Arquivo Nominuto Lula: visita a Natal ficou para maio.

Segundo o secretário de Comunicação, Rubens Lemos, a mudança foi feita em comum acordo pelos governadores após receberem a informação de que parte da equipe do presidente, entre eles Guido Mantega (Fazenda) e Dilma Rousseff (Casa Civil), está no México e poderia não chegar a tempo para a reunião.O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), também havia solicitado o adiamento do encontro.