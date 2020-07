Copa do Brasil: Fast Club definido para enfrentar o ABC Técnico do time amazonense não acredita em facilidade pelo fato do ABC estar mal no Campeonato Estadual.

Após vitória por 2 a 1 sobre o Rio Negro, no último sábado (28/02) pela manhã, o técnico do Fast, Napoleone Júnior, definiu a equipe titular que enfrenta o ABC (RN), nessa quarta-feira, pela primeira rodada da Copa do Brasil.



O time começa o jogo com Ricardo, Ney Júnior, Sérgio Pontes, Wiliam, Flávio, Embu, Mário Parintins, Preto, Alex, Bazinho e Maranhão. A única alteração deve ser no ataque, no caso de regularização de Marinelson, pelo J. Malucelli (PR



No treino contra o Galo, o técnico fastiano pôde corrigir alguns erros, principalmente no posicionamento da defesa e em jogadas de contra-ataque.



“O treino de ontem [sábado] foi muito proveitoso. Pude observar bem os erros que a gente vinha cometendo nos treinamentos e fiz outros pequenos ajustes”, disse Napoleone Júnior que, apesar de ter o time titular definido, realizou várias alterações.



“Coloquei outros jogadores para dar mais mobilidade ao time e verificar alguns que poderão entrar durante o jogo de quarta [contra o ABC-RN]”, disse o técnico do Tricolor de Aço.



Em relação à equipe capixaba, fora das finais do Estadual, o treinador do Fast garante trabalho forte no Tricolor por saber que a partida será difícil.



“O fato de eles estarem mal no campeonato do Rio Grande do Norte não tem nada a ver porque na hora é diferente”, alertou Napoleone.



Já no jogo-treino (Fast e Rio Negro), o equilíbrio permaneceu somente no primeiro tempo, com o placar em 1 a 1. O lateral André Oliveira marcou para o Galo da Praça da Saudade e Carioca marcou contra e empatou o jogo para os fastianos.



Já no segundo tempo, a partida foi decidida com o gol do zagueiro He-man, que entrou no segundo tempo no Rolo Compressor. “O Rio Negro valorizou bastante a vitória. Teve muitas faltas no jogo, mas é normal”, afirmou Júnior.



Quanto a reforços no gol do time, após o acidente de carro, no Rio de Janeiro, com o goleiro Alonso contratado pelo Fast e impossibilitado de vir a Manaus, Napoleone Júnior afirmou que ainda está decidindo qual a melhor opção para disputar o gol do time com Ricardo.



Além de Labilá (São Raimundo-PA) e Leandro Silveira (ex-Tufão da Colina), existe a possibilidade de outros dois nomes: Vanderson, do Atlético goianense, e Novais, Inter de Limeira (SP).



Nailson, André Oliveira, Pastor, Juninho, Evandro, Glauber, Welington, Rogério, Chiquinho, Nando e Pimenta. Nesta terça-feira (03) à tarde o time volta a treinar no campo da Ufam.