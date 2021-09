Guamaré: Auricélio Teixeira se diz preocupado com o julgamento

Cedida Auricélio Teixeira: preocupação com a possibilidade do pedido de vista.

que está “preocupado”.Segundo ele, esta preocupação se deve a forma como o processo vem sendo conduzido. Mesmo tendo o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, Mozaniel Rodrigues foi empossado por força de liminar concedida no dia 31 de dezembro do ano passado, pelo juiz Roberto Guedes que estava de plantão na época.“Diante do que vem acontecendo sempre há uma expectativa, a gente fica preocupado se não haverá nenhum pedido de vista”, frisou Auricélio.O relator do processo é o juiz Fábio Hollanda. A ação contra Mozaniel tem o argumento de que o vice-prefeito João Pedro Filho estava inelegível por ter suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas da União.