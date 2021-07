TSE cria núcleo para analisar contas de candidatos e partidos políticos Além da análise contábil, a Justiça Eleitoral também pode fazer o controle de conteúdo e de veracidade dos documentos apresentados.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (14) a criação do Núcleo Especial de Auditoria de Contas, que tem como objetivo examinar os documentos enviados pelos diretórios nacionais dos partidos, comitês financeiros e candidatos a presidente e vice-presidente da República em suas prestações de contas.



Ao propor a criação do Núcleo Especial de Auditoria de Contas, o presidente do TSE, o ministro Ayres Britto, disse que, além da análise contábil efetuada na durante o julgamento das contas de cada candidato, do comitê financeiro e do partido, a Justiça Eleitoral também pode fazer o controle de conteúdo e de veracidade dos documentos apresentados para verificar se eles refletem a arrecadação e os gastos declarados.



O núcleo estará subordinado à presidência do TSE e irá atuar sem prejuízo das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Coepa). Os seus integrantes serão escolhidos pelo presidente da Corte.