Barbárie: Jovem é assassinada cruelmente e encontrada em lixão

Thyago Macedo Tio acredita que corpo é da sobrinha desaparecida desde o dia 21.

De acordo com a polícia, por volta das 16h, crianças brincavam no lixão, localizado em uma área de dunas, quando avistaram o corpo. Os policiais foram acionados e constataram que se tratava de um crime.Em poucos minutos, dezenas de populares cercaram o local, alguns por curiosidade e outros na tentativa de identificar o corpo. Como é o caso de Ney Fernandes. Ele tem uma sobrinha de 15 anos desaparecida desde o dia 21 deste mês e, ao que tudo indica pode ser ela a jovem encontrada morta.“Achei muito parecida, mas, como está escuro e aqui é uma área de difícil acesso, não consegui identificar bem. Agora, vamos ao Itep para tentar fazer o reconhecimento”, destacou.Segundo Ney, Maria Luiza Fernandes, de 15 anos, desapareceu na terça-feira da semana passada, no bairro Bom Pastor, onde mora. A polícia deve começar as investigações nesta terça-feira sobre o crime e caso se confirme que o corpo é de Maria Luiza, será um passo muito importante para a elucidação.Os peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia que estiveram no local também demonstraram espanto com a brutalidade do crime. “Embora, ela não tenha marcas fortes de agressão, o fato de estar completamente nua, apenas com uma camisa enrolada no pescoço e um pedaço de pau no reto, deixa claro a frieza de quem cometeu o crime”, disse um dos peritos.Além da camisa enrolada no pescoço, a perícia encontrou um short próximo ao corpo que, provavelmente deve pertencer à vítima. Por coincidência, a menina Maria Luiza, que está desaparecida, também vestia uma camisa vermelha e um short branco no dia em que desapareceu.Apesar disso, não foi possível fazer o reconhecimento pelas roupas, tendo em vista que elas estavam totalmente sujas de lama.